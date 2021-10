[Communiqué] Salon Pollutec 2021 : huit entreprises girondines ont été présentes

La 29e édition du Salon Pollutec s’est tenue à Lyon du 12 au 15 octobre 2021. Ce rendez-vous international se présente comme l’événement de référence pour les professionnels de l’environnement. Il a réuni plus de 2 000 exposants français et étrangers. Ces acteurs sont venus pour présenter leurs solutions environnementales et échanger sur des sujets tels que la protection de la biodiversité, la décarbonation de l’industrie, le recyclage des déchets, la gestion des ressources en eau et la lutte contre l’artificialisation des sols.

Cette année, le salon a accueilli une délégation de huit entreprises de la Gironde, dont Tergys, établie à Blanquefort. Cette jeune pousse, spécialisée dans la production d’électricité, a exposé son offre combinée avec des solutions destinées à la fois à la production d’énergies vertes et d’eau potable, et au pilotage intelligent de ces ressources.

Le groupe Chromatec, implanté à Val-de-Virvée (Gironde), était aussi présent. Il a ainsi mis en avant ses analyseurs de gaz dédiés aux marchés de la pétrochimie et de l’industrie, et ses solutions permettant d’assurer une mesure en continu de la présence d’impuretés dans l’air. De son côté, le Bordelais Mundao a profité de l’événement pour illustrer ses alternatives compostables aux textiles sanitaires à usage unique.

Keenat, de Villenave-d’Ornon, Newheat de Bordeaux, Items Média Concept de Mérignac, VUF Bikes et Bee and Co de Floirac ont également répondu à l’appel.