[Communiqué] Salon du « Fabriqué en France » : la société Semin a exposé son enduit reboucheur professionnel

La société Semin, installée à Kedange-sur-Kanner (Moselle), a mis à l’honneur son enduit reboucheur professionnel lors de la deuxième grande exposition du « Fabriqué en France », qui s’est tenue au palais de l’Élysée les 3 et 4 juillet 2021. Rappelons que cet événement a pour vocation de mettre en avant les entreprises, les producteurs et les industriels engagés dans la fabrication française. Il a ainsi permis de valoriser 126 produits issus de tous les secteurs et de différentes régions, et parmi eux, l’enduit reboucheur professionnel de Semin. Outre le fait de représenter la Moselle, cette participation a contribué à augmenter la visibilité de la société.

Notons que Semin est une entreprise familiale, spécialisée dans la fabrication de colles et d’enduits pour le bâtiment. La société, fondée en 1838, propose des solutions techniques dédiées aux travaux de plâtrerie, de peinture, de carrelage, etc. Elle compte quelques sites industriels en France et à l’international.