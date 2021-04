[Communiqué] Sallanches : l’entreprise de skis Dynastar va relocaliser une partie de sa production

Malgré la réduction de moitié de ses effectifs au terme d’un plan de restructuration, on observe une lueur d’espoir pour l’usine de skis Dynastar de Sallanches (Haute-Savoie). En effet, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé une aide de 1,2 M€ sur trois ans pour le spécialiste de la conception de skis de qualité supérieure. « Nous avons décidé de mettre un fonds qui est destiné à accompagner les entreprises qui veulent transformer la crise en opportunité », a annoncé Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les salariés peuvent désormais reprendre leurs activités après plusieurs semaines de chômage technique.

En plus de cela, le groupe Rossignol – Dynastar a choisi la relocalisation de sa production de skis haut de gamme avec la création de 10 000 paires de skis de prestige destinées à la course. Il s’agit de la gamme 2023/2024, les skis du futur. À noter que la production de skis Dynastar est répartie sur trois sites : à Sallanches, à Saint-Jean-de-Moirans (Isère) et en Espagne.