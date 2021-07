[Communiqué] Sainte-Hélène : l’entreprise Bimify fabrique des tiny houses sur mesure

Installée récemment à Sainte-Hélène (Gironde), la jeune entreprise Bimify est spécialisée dans la conception de tiny houses en kit à monter soi-même ou livrées clés en main. Pour les modèles sur mesure, l’aménagement intérieur peut être personnalisé. Ces habitations compactes et écologiques intéressent les personnes en quête d’une vie plus près de la nature.

« Le principe c’est de changer de mode de vie, de vivre davantage à l’extérieur et pas de rester cloîtré dans 14 m² », précise Alexandre Auger, le gérant de Bimify. Les tiny houses sont plus fonctionnelles que le style mobil-home (maison construite sur un châssis remorquable). De plus, leur design moderne séduit particulièrement les personnes qui souhaitent faire des économies en proposant une location dans leur jardin.

Notons que ce type de maison peut servir de bureau. Par ailleurs, l’entreprise Bimify a choisi de se conformer à la réglementation en matière de bâtiment (hygiène, santé, sécurité, etc.), car il n’existe pas encore de règles propres à ces petits logements.