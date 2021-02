[Communiqué] Sainte-Hélène : de la stabilité pour l’entreprise Adam en 2021

En Gironde, l’entreprise Adam prévoit de maintenir son activité. Pour l’année 2021, elle souhaite renforcer son approvisionnement en matières premières locales.

Implantée sur le territoire girondin depuis 2015, l’entreprise Adam conçoit et fabrique chaque année environ 1,3 million de caisses en bois haut de gamme pour vins et spiritueux. Les élus de Bordeaux Métropole (Gironde) et du Médoc (Gironde) ont pu découvrir cette société lors d’une conférence de presse autour de la coopération territoriale, le mardi 9 février dernier.

Pendant les échanges, Jean-Charles Rinn, le P.-D.G. de cette pépite installée sur la route de Lacanau (Gironde), a pu exposer les problématiques de l’entreprise : « Notre activité s’est tenue l’année dernière, mais nous constatons une dégradation de nos marges. D’abord parce que le prix des matières premières augmente à cause de la raréfaction des produits, mais aussi parce que le niveau d’exigence de nos clients croît lui aussi. » Il faut noter que l’entreprise Adam se positionne sur un marché de luxe.

Afin de maintenir son activité, l’entreprise entend développer l’approvisionnement du bois. « Nous réfléchissons pour renforcer notre approvisionnement en matières premières locales. En développant l’attractivité de notre scierie, mais aussi en nouant des partenariats avec des industries des environs qui partagent notre philosophie », a confié le P.-D.G.