[Communiqué] Saint-Pierre-en-Faucigny : inauguration de la nouvelle usine de Carbilly

La société Carbilly a récemment inauguré sa nouvelle usine implantée à Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie), où sont d’ores et déjà présents ses salariés. Le bâtiment a été conçu dans le respect de l’environnement. Il est doté de plusieurs panneaux photovoltaïques permettant d’économiser l’énergie. Sa réalisation a nécessité un investissement de 3,3 M€, dont 2 M€ dédiés à la structure et 1,3 M€ aux processus. L’installation d’une centrale de filtration des huiles de coupe et d’un double réseau d’aspiration des brouillards d’huile et des poussières de fabrication a été effectuée. Le 30 novembre 2021, l’entreprise a permis au public de visiter son nouveau centre de production.