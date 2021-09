[Communiqué] Saint-Martin-des-Entrées : visite ministérielle de l’usine Frial

Dans le cadre d’un déplacement consacré au rayonnement de l’industrie française dans la région Normandie, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Agnès Pannier-Runacher, s’est rendue dans le Calvados pour visiter l’usine Frial de Saint-Martin-des Entrées. Une occasion pour Jean-Marie Piranda, le PDG de Frial, de présenter le plan d’investissement de son entreprise à la ministre chargée de l’Industrie. Cette dernière a salué la renaissance de Frial après avoir entrepris un plan d’investissement sur deux ans, d’un montant total de 23 M€. Lauréate du plan France Relance, l’entreprise Frial a bénéficié d’une subvention de 860 k€, et prévoit d’acquérir de nouvelles machines de production et de construire un nouveau laboratoire de contrôle qualité l’année prochaine, pour renforcer sa position à l’exportation.