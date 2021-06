[Communiqué] Saint-Julien-sur-Reyssouze : inauguration de la cabine Consult Station conçue par H4D

Une nouvelle cabine de téléconsultation connectée de la start-up H4D vient d’être inaugurée à Saint-Julien-sur-Reyssouze (Ain) par Jean Deguerry, président du Département, et Jean-François Debat, président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B). Cette inauguration a été honorée par Catherine Sarlandie de la Robertie, préfète de l’Ain, et Nathalie Ligeron, maire de Saint-Julien-sur-Reyssouze. Ils étaient accompagnés par deux conseillers départementaux du canton de Replonges et un conseiller délégué à la conférence territoriale Bresse.

La cabine de télémédecine H4D est un dispositif médical complet qui permet une téléconsultation complète, du diagnostic à l'impression de l'ordonnance. La Consult Station réunit des instruments de mesures (tensiomètre, oxymètre, thermomètre, etc.) et des capteurs de classe hospitalière (toise et balance, ECG, etc.) ainsi que des écrans et un système de communication permettant la capture et le partage de données de santé fiables et reproductibles.

Il s’agit du quatrième dispositif médical équipé d’instruments de mesure permettant d’accéder directement à une consultation clinique à distance. Le Département a déjà installé trois cabines : à Montréal-la-Cluse fin 2020, à Belley en janvier dernier et à Bourg-en-Bresse en mars 2021.

La jeune entreprise H4D a mis au point un cabinet médical d’un nouveau genre qui offre la possibilité de consulter un médecin généraliste à distance.