[Communiqué] Saint-Jean-Bonnefonds : Lactips est finaliste des trophées INPI 2021

L’entreprise Lactips, implantée à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire), s’ajoute à la liste des finalistes des trophées INPI 2021, organisés par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Cet événement, qui fête cette année ses 30 ans, se réinvente en mettant à l’honneur 15 PME et start-up, qui concourent dans 5 catégories : export, industrie, innovation responsable, recherche partenariale et start-up. Rappelons que, depuis leur création en 1991, les trophées INPI valorisent et récompensent les entreprises faisant preuve d’innovation et qui se distinguent par l’exemplarité de leur stratégie de propriété industrielle. Pour l’édition 2021, les lauréats seront connus le 24 novembre 2021.

Lactips, qui compte une soixantaine de collaborateurs, conçoit et fabrique des bioplastiques biodégradables et hydrosolubles à partir d’une protéine de lait : la caséine. Elle a mis au point un polymère naturel pour remplacer le plastique et ainsi lutter contre la pollution. Grâce à cette innovation, la start-up accompagne et aide les industriels dans leur transition écologique, en leur permettant de réduire leur impact environnemental. Sa technologie est protégée par plusieurs brevets pour une commercialisation sécurisée.

Grâce à sa stratégie d’innovation et de propriété industrielle, Lactips a pu bénéficier de nombreux investissements qui lui ont permis de développer sa technologie.