[Communiqué] Saint-Gonnery : Technique Minérale Culture et Élevage continue d’évoluer dans son concept du sol à l’animal

L’histoire de l’entreprise TMCE, créée en 1993, a commencé à Loudéac (Côtes-d’Armor). Puis la société s’est agrandie en 2000, avec un nouveau site à Saint-Gonnery (Morbihan) incluant son siège social et son usine de fabrication de fertilisants agricoles et d’alimentation animale. Son concept global se fonde sur l’action des minéraux sur l’équilibre biologique du sol, des plantes et des animaux. Cette unité de production s’est équipée d’un local de 4 000 m2 destiné au stockage des produits. Elle s’est munie d’une nouvelle ligne de production en 2015, et sa zone de stockage a été agrandie cette année.

TMCE, fabricant d'aliments pour animaux de ferme, se concentre sur les besoins des agriculteurs et des éleveurs en leur proposant de vivre une expérience à travers ses différentes gammes de produits exclusivement minéraux. On peut citer, entre autres, la gamme élevage & effluents, sol & végétal, la gamme des semences, etc. L’entreprise est certifiée Feed Chain Alliance (FCA), le standard FCA étant reconnu mondialement comme référentiel de qualité pour le secteur de l’alimentation animale. Ses fertilisants agricoles sont également labellisés Agriculture biologique (AB) et certifiés par Ecocert selon les exigences en matière environnementale et sociétale.