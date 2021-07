[Communiqué] Saint-Étienne : Tivoly investit 3 M€ dans la production d’outils innovants

Développer l’usinage des matériaux d’avion, c’est l’objectif de Tivoly avec son plan d’investissement de 3 M€ à Saint-Étienne (Loire). Le fabricant d’outils coupants et d’accessoires électroportatifs pour l’aéronautique et le secteur du bricolage a en effet acquis de nouveaux équipements (machines de test et de métrologie, bancs de production, etc.). Ainsi, l’entreprise pourra travailler sur des matériaux plus légers, comme le titane et le composite. La fabrication des avions à partir de ces matériaux combinés devrait permettre aux appareils de consommer moins de carburant afin de réduire l'empreinte carbone.