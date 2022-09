[Communiqué] Saint-Étienne : pose de la première pierre du futur site pilote d’Envie Loire en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le 15 septembre 2022, Envie Loire a posé à Saint-Étienne (Loire) la première pierre de son site pilote pour le réemploi d’appareils électroménagers et multimédia en Auvergne-Rhône-Alpes. La cérémonie s’est déroulée en présence de Siham Labich, la vice-présidente de Saint-Étienne Métropole, et de Guido Locatelli, le PDG d’Envie Loire.

Cette infrastructure, qui prend place dans les anciens locaux de Geodis, s’étendra sur une surface de 10 000 m². Elle permettra à l’entreprise de regrouper, d’ici au printemps 2023, les activités de ses sites de Montplaisir et de Saint-Priest-en-Jarez (Loire).

Le premier site du groupe est spécialisé dans la rénovation et le dépannage d’appareils électroménagers. Il est doté d’un espace de vente. Le second, quant à lui, collecte et valorise les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Avec ces nouveaux locaux, Envie Loire entend optimiser ses flux, gagner en efficacité et faire face à de nouvelles perspectives de croissance.

L’aménagement de ce site, qui se voudra plus moderne et plus spacieux, est chiffré à 4 millions d’euros. Ce montant est financé par des emprunts auprès de la Banque des territoires et de ses partenaires, dont le Crédit coopératif, la Banque populaire et la Caisse d’Épargne.