[Communiqué] Saint-Étienne : l’incubateur Webqam apporte son soutien aux jeunes start-up

Installé rue des Aciéries, à Saint-Étienne (Loire), l’incubateur Webqam réalise des projets digitaux sur mesure au service des jeunes agences et régies publicitaires en leur proposant des sites Internet, des applications mobiles, des outils de webmarketing, etc.

Forts de 15 ans d’expérience dans le digital, Vincent Gallot et son équipe avaient comme priorité d’allier performance de l’entreprise et bien-être de ses collaborateurs. Ils mettent aussi à la disposition des jeunes pousses et des salariés de Webqam un bâtiment moderne de six étages, dont le dernier, équipé d’un bar, est dédié aux réceptions. S’étalant sur 1 000 m2, cet établissement est équipé d’un jacuzzi, d’une salle de sport, d’un espace jeux vidéo avec des consoles et d’un baby-foot. Un montant global de 2 M€ a été consacré à la construction, et 700 k€ ont été dédiés à la décoration. Webqam envisage d’accompagner trois à six start-up dans les trois années à venir.