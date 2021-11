[Communiqué] Saint-Étienne : l’École des Mines et Veolia se sont alliés face aux problématiques de la transition environnementale

L’École des Mines de Saint-Étienne (Loire) et le groupe parisien Veolia (spécialisé dans le captage, le traitement et la distribution d’eau) ont signé un accord de partenariat le 10 novembre 2021. À travers cette collaboration, ils ambitionnent de mener ensemble des projets sur le développement de solutions innovantes répondant aux enjeux de la transition environnementale. L’initiative portera principalement sur la réalisation de projets de recherche sur l’efficacité énergétique, les technologies hydrogène, la durée de vie d’équipements industriels et les technologies innovantes 4.0. Par ailleurs, les deux entités prévoient de financer les étudiants-entrepreneurs et de soutenir les projets de création d’entreprises hébergés par « TEAM@Mines Saint-Étienne ».

Pour Mines Saint-Étienne, l’accord lui permettra de bénéficier de l’expertise du groupe dans la conception d’enseignements, les projets étudiants, les ateliers de recrutement ou l’intervention de professionnels dans les cours. De son côté, Veolia inclura la formation continue de Mines Saint-Étienne dans son catalogue de formations. Il produira également des contenus pour le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de l’École des Mines. Ce dernier est notamment un centre de diffusion de contenus scientifiques et une plateforme d’innovation sociale et culturelle ouvert au public.