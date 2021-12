[Communiqué] Saint-Étienne : Helight met en place des projets de développement

La société Helight, installée à Saint-Étienne (Loire), commercialise des boîtiers à lumière rouge qui favorisent le sommeil et compensent les méfaits de la lumière bleue des écrans. Pour l’année 2022, elle souhaite maintenir sa croissance en mettant en place des projets de développement. Le premier vise à étendre son réseau de distribution national et international, en augmentant le nombre de magasins qui vendent le produit. Le second consiste à lancer un nouveau boîtier à destination des enfants. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la directive européenne qui interdit la lumière bleue dans les jouets des enfants. La société envisage aussi d’élargir la gamme de boîtiers dédiée aux professionnels de la santé.