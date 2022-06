[Communiqué] Saint-Étienne : Envie Loire mise sur une hausse de 30 % de son chiffre d’affaires en 2022

Le spécialiste du reconditionnement et de la revente d’appareils électroménagers, Envie Loire, a connu une forte hausse de son activité en 2021, avec 3 500 appareils remis en état, dont 85 % de gros électroménager. Afin de maintenir cette dynamique, l’entreprise, située à Saint-Étienne (Loire), projette une augmentation de 30 % de son chiffre d’affaires en 2022.

Composée d’une quarantaine de salariés, la société prévoit également un déménagement dans de nouveaux locaux, à Saint-Étienne, d’ici à un an, afin de réunir sur un même site ses activités logistiques, ses ateliers et son espace de vente. Elle envisage par ailleurs de lancer en septembre prochain son service dépannage à Roanne (Loire). Enfin, ce spécialiste de l’économie circulaire entend renforcer sa notoriété et sa visibilité afin de gagner en compétitivité.