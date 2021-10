[Communiqué] Saint-Étienne : e-Totem continue l’installation de ses bornes de recharge

L’entreprise E-Totem, implantée à Saint-Étienne (Loire), est spécialisée dans la conception et la fabrication 100 % française de bornes de recharge pour différentes cibles : entreprises, collectivités et centres commerciaux. L’entreprise entend poursuivre le développement de ses infrastructures de recharge tout en maintenant la qualité de son réseau, et ambitionne d’installer 6 000 bornes sur les 40 000 implantées dans l’espace public en France.

Créée en 2012 par le groupe industriel Atomelec, reconnu dans la tôlerie fine de précision, en partenariat avec les entreprises numériques SFI et Doing de Saint-Étienne, e-Totem compte deux usines de production en France, l’une à Saint-Bonnet-le-Château (Loire) et la deuxième à Aytré (Charente-Maritime). Elle propose des solutions de bornes de recharge accélérées de 3 à 22 kW AC et de bornes de recharge rapides de 3 à 25 kW DC, et même jusqu’à 100 kW DC. Ses installateurs sont qualifiés IRVE (infrastructure de recharge pour véhicules électriques). E-Totem se charge de la supervision de ses parcs de bornes par la gestion intelligente de ces équipements et par le développement d’une carte d’accès aux points de recharge e-Totem en France.