[Communiqué] Saint-Étienne : DTF Medical poursuit son développement

DTF Medical, implantée à Saint-Étienne (Loire), est spécialisée dans la conception, la production et la distribution de dispositifs médicaux centrés sur trois gammes : allaitement, aérosolthérapie et protection. Elle propose ainsi des tire-lait, des masques sanitaires ou encore des tests Covid-19.

Depuis avril 2021, l’entreprise, présidée par Jean-Philippe Massardier, a écoulé 4 millions d’autotests antigéniques, conçus par Biospeedia. Elle travaille aujourd’hui sur un projet de commercialisation de nouveaux tests de diagnostic pour la détection du pneumocoque, et autres maladies infectieuses. La PME, administratrice du Syndicat national de l’industrie des technologies médicales, a dernièrement répondu à un appel à projets lancé par l’État, portant sur une commande publique de 4 millions de tests rapides de la Covid-19. Cet appel à projets a été clos le 15 novembre 2021.

DTF Medical, qui réalise une partie de ses activités à l’international, a fait le choix d’une fabrication française. Ainsi, plus de 86 % des approvisionnements de l’entreprise sont réalisés en France, dont 55 % en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour le ligérien, c’est un gage de proximité à la fois dans le développement, le suivi et la maîtrise de ses procédés industriels, et dans sa démarche environnementale.