[Communiqué] Saint-Cyr-sur-Menthon : Le groupe Lamberet rejoint la liste des finalistes des Trophées Bref Eco de l’Innovation 2021

Les Trophées Bref Eco de l’Innovation, lancés en 2006 par Bref Eco, identifient et valorisent les entreprises innovantes issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les finalistes de cette 16e édition ont été révélés mardi 23 novembre. Le groupe Lamberet, implanté à Saint-Cyr-sur-Menthon (Ain), fait partie des nommés.

L’entreprise, fondée en 1935 par Marius Lamberet, est spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules frigorifiques. Elle réalise une bonne partie de ses ventes en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. Dans le cadre de ce concours, la structure a été retenue dans deux catégories distinctes : « Grandes Entreprises » et « Environnement, énergie et nouvelles mobilités ».

Les lauréats seront dévoilés lors de la remise des prix, programmée pour le jeudi 20 janvier 2022 à l’Opéra de Lyon dans le Rhône. Rappelons que Bref Eco a reçu plus de 60 candidatures.