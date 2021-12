[Communiqué] Saint-Ay : Collecti’Sable donne une seconde vie aux balayures de voirie

Implantée à Saint-Ay (Loiret), l’entreprise Collecti’Sable est spécialisée dans le recyclage des balayures de voirie, incluant les feuilles mortes et autres déchets de trottoirs. Elle transforme ces derniers en sable réutilisable pour les chantiers de travaux publics (couches de fondation pour les pistes cyclables, enrobage de tuyaux, tranchées techniques et travaux d’assainissement) et en terre de remblai végétalisée pour les chantiers d’aménagements paysagers. Le sable issu du recyclage est contrôlé par des laboratoires afin d’assurer sa qualité. En 2020, la société a récupéré 15 000 tonnes de balayures auprès des collectivités territoriales responsables des voiries, avec lesquelles elle collabore.

Collecti’Sable, nommée aux « Trophées de l’entreprise du Loiret 2021 » dans la catégorie « innovation », prévoit d’ouvrir un nouveau site dans l’ouest de la France et de diversifier ses activités pour traiter et valoriser d’autres déchets. Notons que la société, créée il y a 12 ans, bénéficie de la certification ISO 9001, une norme internationale pour les « systèmes de management et de qualité » (QMS).