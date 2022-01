[Communiqué] Saint-Avold : deux nouveaux contrats stratégiques pour Afyren Neoxy

La société de greentech Afyren, spécialiste de la recherche et du développement en biotechnologie, a annoncé la signature de deux contrats stratégiques pour sa filiale Afyren Neoxy. Cette dernière, implantée à Saint-Avold (Moselle), est dédiée à la première production industrielle d’acides organiques naturels Afyren dans la région Grand Est.

Ces deux contrats portent sur un approvisionnement à long terme en ingrédients biosourcés de deux acteurs majeurs sur les marchés de la nutrition et de la santé. Ils ont été établis avec des partenaires de référence dont les noms n’ont pas été communiqués. Le premier est spécialisé dans la fabrication d’ingrédients alimentaires de qualité, notamment pour les marchés de la confiserie, de la viande, du chocolat et des produits laitiers, et le second fabrique des solutions nutritionnelles et de santé conçues pour les animaux.

Compte tenu de ces nouveaux accords, une croissance annuelle de plus de 6 % des marchés de la nutrition humaine et animale est envisagée. Notons que 60 % du volume de la production cible d’acides organiques de l’usine Afyren Neoxy est d’ores et déjà pré-vendu.