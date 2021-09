[Communiqué] Saint-Avé : AR-Val au salon Pollutec 2021

AR-Val est une entreprise spécialisée dans le tri, le recyclage et la valorisation des déchets. Implantée à Saint-Avé, dans le Morbihan, elle est également présente en Belgique, en Pologne, dans les DOM-TOM, dans le Pacifique Sud, dans la péninsule Arabique, en Afrique subsaharienne et dans l’océan Indien.

La société s’engage dans la conception, la fabrication et l’installation d’équipements de processus et de manutention évolutifs, pour permettre le traitement de tous types de déchets. En 2020, elle a développé un dispositif de tri des déchets économique, autonome et modulaire, baptisé Val’Box. L’entreprise AR-Val et son partenaire BTA, spécialisé dans le traitement mécanique humide des déchets organiques, seront présents au salon Pollutec 2021 pour exposer cette dernière innovation. L’événement se tiendra à Lyon EUREXPO du 12 au 15 octobre prochain.

Pour information, Pollutec est l’un des salons professionnels les plus importants dédiés à l’environnement. Il accueille environ 2 500 exposants tous les deux ans. L’édition 2021 se focalisera sur la thématique « Mets et Littoral ».