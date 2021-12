[Communiqué] Saint-Aubin-de-Blaye : Le collectif Vignobles Gabriel & Co est certifié commerce équitable « Fair for life »

L’entreprise Vignobles Gabriel & Co créée à la fin des années 1990 regroupe les vignerons de la rive droite de Bordeaux. Implantée à Saint-Aubin-de-Blaye (Gironde), elle est le premier collectif vinicole en France à décrocher le programme de certification internationale « Fair for life » (FFL). Ce certificat permet à tous les participants de la chaîne de production et d’approvisionnement d’avoir une garantie de travailler selon des conditions justes et équitables. La certification FFL engage l’entreprise à assurer des conditions de travail convenables pour les paysans producteurs, le personnel de l’usine et les agents de terrain, tout en assurant une rémunération adaptée à leurs activités.

Le collectif Vignobles Gabriel & Co regroupe 34 vignerons indépendants. Il achète leur production et se charge de toute la distribution. La majorité des membres du collectif est labellisée en HVE 3, haute valeur environnementale. Selon l’organisme Ecocert, la certification « Fair for life » est un mécanisme de protection pour les producteurs durant les périodes de crise. Ils peuvent ainsi bénéficier d’un prix d’achat équitable supérieur à celui du marché.