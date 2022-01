[Communiqué] Sadevinox rejoint l’Accélérateur Franco-Italien

Sadevinox, implantée à Annecy (Haute-Savoie), figure parmi les entreprises qui ont intégré l’Accélérateur Franco-Italien créé par Bpifrance, la Cassa Depositi e Prestiti (la Caisse des dépôts italienne), ELITE-Groupe Euronext et la Team France Export. Dans le cadre de ce programme, 40 entreprises françaises et italiennes, réalisant un chiffre d’affaires compris entre 5 et 50 M€ et ayant une expérience à l’international, bénéficieront d’un accompagnement complet de 12 mois, leur permettant d’augmenter les possibilités d’affaires dans les deux pays. Elles participeront à des séminaires et bénéficieront d’un parcours e-learning pour renforcer les compétences des dirigeants. Divers rendez-vous business et événements, aussi bien en France qu’en Italie, seront également organisés pour trouver de nouveaux partenaires et partager des expériences.