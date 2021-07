[Communiqué] Roquefort-la-Bédoule : Iadys a levé 1,57 M€

Iadys est spécialisée dans l’intelligence artificielle et dans la robotique au service de l’environnement. Le 28 juin 2021, cette start-up, implantée à Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône), a annoncé la réussite d’une levée de fonds de 1,57 M€. Nicolas Carlési, son fondateur, explique les objectifs de l’initiative à travers un communiqué publié sur le site de la jeune entreprise : « Cette levée de fonds va nous permettre de monter en puissance et d’accompagner le lancement de la version autonome du Jellyfishbot en juillet 2021. Les fonds vont également nous permettre de poursuivre les développements de ce robot pour en faire un véritable couteau suisse dédié à l’entretien, la surveillance, la dépollution et la préservation des plans d’eau. Enfin, la levée de fonds va nous donner des moyens pour amplifier notre présence sur le marché français et accélérer notre développement commercial à l’international, notamment en Europe, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. »

Le Jellyfishbot est un robot téléguidé, conçu pour dépolluer la surface de l’eau. L’appareil est doté de filets et d’absorbants qui lui permettent de ramasser des déchets et des hydrocarbures. Le fondateur de Iadys ajoute qu’au-delà de ces fonctions, le robot peut aussi « surveiller l’état du plan d’eau et des infrastructures en collectant des données en continu (qualité de l’eau, bathymétrie…) ».