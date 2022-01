[Communiqué] Roanne : une nouvelle machine de soudage pour Nexter

Acteur industriel du secteur de l’armement, le groupe Nexter a inauguré le 1er décembre 2021 une nouvelle machine de soudage sur son site, à Roanne (Loire). Fourni par le groupe TRA-C industrie, cet outil devrait aider l’entreprise dans l’usinage de pièces complexes. Il fonctionne grâce à un processus de friction malaxage qui permet une soudure sans fusion des métaux. Selon l’enseigne installée à Versailles (Yvelines), ce procédé de fabrication offre l’avantage de limiter les contraintes mécaniques sur les matériaux, et d’associer des métaux qui ne peuvent pas se souder entre eux.

L’intégration de l’équipement en question découle du programme « Nextfab », mis en place par le groupe pour moderniser son usine de Roanne d’ici 2025. Rappelons que 60 M€ ont déjà été investis dans le cadre de cette initiative. La somme a permis entre autres d’installer un îlot d’usinage grande vitesse et un fablab. Elle a également servi à agrandir le site et à aménager de nouvelles infrastructures (un bâtiment dédié aux essais et un autre destiné à la direction des services clients).