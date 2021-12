[Communiqué] Roanne : Création Mervil va renaître de ses cendres

Lors d’un incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 janvier 2021, près d’un tiers des locaux de l’usine textile de Création Mervil, située à Roanne (Loire), ont été totalement ravagé. Les dirigeants de l’entreprise prévoient de réintégrer le site en 2022. Les travaux porteront, en premier lieu, sur la réhabilitation et la modernisation des locaux les moins touchés, et sur la sécurisation des murs, sur une superficie d’environ 1 800 m2. Leur achèvement est prévu en avril 2022. La reconstruction de la partie détruite par les flammes est également programmée pour l’année prochaine. Le coût total de la réintégration du site est estimé à 1 M€, dont la majorité sera à la charge de l’assureur de l’usine.

Créée en 1936, l’entreprise de fabrication textile Création Mervil s’était orientée d’abord vers la chemiserie pour homme. Elle s’est diversifiée ensuite en créant la marque de tenues d’intérieur Christian Cane en 1972. Son rachat de la marque Pilus dans les années 2000 a permis à l’entreprise de se positionner sur le marché du linge de maison et de la décoration. En effet, les marques Christian Cane et Pilus font maintenant la renommée de Création Mervil, et confirment son succès aussi bien en France qu’à l’étranger. Le dirigeant de l’entreprise, Christian Cane, ambitionne de faire repartir le plus vite possible l’usine de Roanne à l’issue des travaux.