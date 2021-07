[Communiqué] Riou Glass propose du street art sur des tableaux décoratifs en verre

Riou Glass, spécialiste du vitrage établi à Honfleur (Calvados), a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de tableaux d’art en verre. Il s’agit d’œuvres inspirées du street art et imprimées sur une toile en verre. « Nous réalisons nos œuvres à la demande des marques avec différentes techniques d’impression sur une multitude de supports : le dibond, le bois, le béton… », a expliqué Yann Dehais, directeur associé, dans un communiqué publié sur le site de l’entreprise le 16 juin 2021.

Les tableaux sont proposés en deux formats (30 x 45 cm et 60 x 90 cm). Ils seront exposés durant la Foire internationale de Caen (Calvados) en septembre prochain. « De cette rencontre entre nous, industriel, et Yann, artiste, est née une proposition inédite, des œuvres à la texture et aux effets uniques dont le seul but est d’embellir nos intérieurs », a ajouté Christine Riou Feron, présidente du directoire de Riou Glass, dans ce même communiqué.