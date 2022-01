[Communiqué] Riou Glass : de nouveaux produits pour l’année 2022

Riou Glass est un fabricant d’articles en verre, établi à Honfleur (Calvados). Dans le cadre de sa stratégie de développement, l’entreprise a lancé, fin 2021, un nouveau modèle du clavier tactile en verre, l’Ingenium Glass. Le produit est en version « touchpad », comme la surface tactile des ordinateurs portables. Selon l’enseigne, cette conception vise à faciliter le processus de nettoyage, surtout dans le contexte de la crise sanitaire.

Riou Glass a aussi commercialisé une nouvelle collection de crédences de cuisine fabriquées avec du verre trempé. Comptant 130 articles, le catalogue est réparti en quatre grandes gammes. « Designer », la première, regroupe des produits qui présentent des motifs inspirés par l’art. La gamme « Impression numérique » propose différents décors déclinés en trompe-l’œil, esprit verrières et nature. Les modèles en verre imprimé et en vitre laquée complètent cette collection. Soulignons que, pour concevoir cette collection, l’entreprise calvadosienne a sollicité les services des designers Anne et Philippe Sorigué, ses partenaires de longue date.