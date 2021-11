[Communiqué] Rid Solution, Chantier Bretagne Sud et Nodus Factory décrochent les trophées « Crisalide Industrie 2021 »

À l’occasion de l’Open de l’Industrie, qui s’est tenu à Rennes (Ille-et-Vilaine), six entreprises bretonnes ont reçu les trophées du « Crisalide Industrie 2021 », des récompenses pour les PME industrielles bretonnes qui font preuve d’innovation. Cette année, ce sont seize sociétés qui ont été candidates à Crisalide Industrie.

La société Rid Solution, implantée à Lizio (Morbihan), est spécialisée dans la fabrication de bûches densifiées à base de sous-produits de bois (sciure, broyats de bois de bocage…). Afin de réduire son empreinte environnementale, elle produit localement, en valorisant les déchets forestiers. Cette année, l’entreprise ambitionne de réaliser 1 M€ de chiffre d’affaires, et 3 M€ en 2024.

L’entreprise Chantier Bretagne Sud, établie à Ria d’Étel (Morbihan), a été également nommée. Elle se développe dans la construction et la réparation marine, la maintenance navale et l’armement des bateaux pour les professionnels. Aujourd’hui, elle se tourne résolument vers les énergies propres, dont la propulsion électrique et les moteurs à hydrogène. Elle propose des bateaux propres, zéro émission et 100 % recyclables. La structure vise, en 2024, un chiffre d’affaires de 5,2 M€, et souhaite passer à plus de 45 salariés.

Le fabricant de produits d’accastillage textile Nodus Factory, implanté à Sarzeau (Morbihan), figure aussi sur cette liste. L’entreprise déploie, chaque année, 300 k€ en recherche et développement afin de proposer des produits innovants. Elle a actuellement pour objectif de commercialiser un fusible textile certifié et breveté pour l’industrie du levage. Avec ce produit, Nodus Factory entend conforter sa position sur le marché industriel.