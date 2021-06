[Communiqué] Réseau Entreprendre Vendée : cinq start-up parmi les incubés de 2021

Le Réseau Entreprendre Vendée est une association de chefs d’entreprise vendéens. Il propose deux types d’accompagnement à destination des porteurs de projet. D’un côté, les programmes « START et START INNOVATION » offrent divers services de soutien pour la création d’entreprise. De l’autre, les parcours « BOOSTER et AMBITION » consistent en un accompagnement pour des entités en croissance.

Cinq start-up sont lauréates pour cette année 2021. La première, Atlantic Modelage Composite (AMC), est établie à Legé (Loire-Atlantique). Son activité se concentre sur la fabrication de modèles et de moules composites. La deuxième, « Rendi Renda », basée à La Roche-sur-Yon (Vendée), est un spécialiste de l’échange de biens et services entre entreprises. La jeune entreprise ZeLive, toujours à La Roche-sur-Yon, est la troisième lauréate avec son application mobile pour la médiatisation et le financement des clubs sportifs amateurs. Ensuite, la start-up 16/9e, domiciliée aux Herbiers (Vendée), travaille dans la production audiovisuelle pour les professionnels. Quant à la cinquième start-up, Découpe Viandes Producteur (DVP), elle se situe à La Ferrière (Vendée) et est spécialisée dans la découpe de viande.