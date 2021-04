[Communiqué] Republik Of Montpellier : une marque de vêtements identitaires très ambitieuse

La marque Republik Of Montpellier a vu le jour à Montpellier (Hérault) le 11 mai 2020, juste le jour du premier déconfinement en France. « C’était une date symbolique. C’est le moment où la vie a repris. Tout du moins, c’est ce qu’on pensait à ce moment-là. Et on avait envie de lancer un message positif ! », a expliqué Olivier Coste, cofondateur de la marque.

Pour développer leurs activités, Olivier Coste et Sylvain Jean, les créateurs de la marque, se sont inspirés des visuels typiques de la ville. Les deux amis d’enfance espèrent rassembler les natifs de la municipalité autour de leur collection Republik Of Montpellier, incluant des tee-shirts et des sweats. Pour ce faire, ils ont lancé des sondages auprès des Montpelliérains en leur demandant ce que représente leur ville pour eux. « Quatre thèmes en sont ressortis : le fait qu’il y fait bon vivre, avec cette ambiance et ce soleil ; la vie étudiante et la mode ; le sport et le patrimoine », a rapporté Sylvain Jean, cofondateur de Republik Of Montpellier. Les produits de la marque sont fabriqués au Bangladesh, dans des firmes spécialisées et certifiées socialement et biologiquement.

Une nouvelle collection sera lancée prochainement. Elle mettra en avant d’autres visuels inédits de la marque Republik Of Montpellier, qui seront caractérisés par quatre icônes dans les rues de la ville. Cette création va s’inspirer des différents événements qui se sont passés à Montpellier au cours des trente dernières années. Olivier Coste et Sylvain Jean projettent de créer des vêtements dans d’autres villes françaises.