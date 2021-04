[Communiqué] Renouvellement de la convention triennale entre la Chambre de Commerce et d’Industrie et le réseau Initiative Gard

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard est liée au réseau Initiative Gard depuis plus de vingt ans. Tous les trois ans, une convention est signée entre les deux institutions. Ces dernières ont procédé au renouvellement de leur partenariat, accompagné d’un chèque de 15 k€, le 6 avril dernier. « Nous apportons chaque année cette aide en fonds propres afin de pouvoir accompagner d’autres projets », explique Éric Giraudier, président de la CCI Gard.

Pour rappel, lnitiative Gard est membre du réseau Initiative France, qui regroupe plus de 200 plateformes couvrant le territoire français. Il s’agit du premier réseau associatif de financement et d’accompagnement de la création ou de la reprise d’entreprises. La branche gardoise existe depuis 1999. Elle contribue au développement de l’entrepreneuriat, et donc à la création d’emplois dans le département du Gard. En 2020, Initiative Gard a accompagné près de 129 entreprises.