[Communiqué] Renault : mise en vente de la Fonderie de Bretagne

Créée en 1966 par la régie Renault à Caudan (Morbihan), la Fonderie de Bretagne fait l’objet d’un projet de reprise après une revue stratégique concernant l’avenir de ce site de production. L’annonce a été effectuée le 11 mars dernier lors d’une réunion extraordinaire.

Pour rappel, en mai 2020, le groupe Renault avait missionné un cabinet d’experts indépendants pour compléter son analyse stratégique et identifier de nouvelles opportunités. Avec l’évolution du secteur de l’automobile vers des véhicules plus légers, et dans le cadre du déploiement du plan économique du groupe, la solution la mieux adaptée pour son site de Caudan est la diversification. « Le Groupe Renault s’engage à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux et les acteurs du territoire pour mener un processus rigoureux d’identification d’un repreneur qui soit le plus à même d’assurer la pérennisation des activités et des emplois sur le site de Caudan », souligne le groupe dans un communiqué.