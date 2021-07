[Communiqué] Renaud Bouet, directeur des ressources humaines d’ID Logistics France, lauréat des Trophées du DRH Entrepreneur 2020

ID Logistics est un groupe international implanté à Orgon (Bouches-du-Rhône), spécialisé dans le secteur de l’entreposage et du stockage non frigorifique. Le 13 juillet 2021, il a annoncé la nomination de Renaud Bouet, le directeur des ressources humaines de sa division France, aux Trophées du DRH Entrepreneur 2020. Éric Hémar, le président du groupe, a exprimé sa reconnaissance à travers un communiqué de presse sur le site de l’entreprise : « Nous avons vécu, cette dernière année, une période exceptionnelle et Renaud a su trouver des solutions innovantes en termes d’ingénierie sociale par sa proximité avec les équipes. Porteur de projets de valeur au sein d’ID Logistics, il a su faire face à des situations très contrastées et ce Trophée du DRH Entrepreneur 2020 est parfaitement mérité. Ce prix incarne également notre volonté au sein d’ID Logistics de mettre l’humain au cœur de notre stratégie. »