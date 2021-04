[Communiqué] Relance économique : le groupe Lamberet met en place un plan produit et un plan industriel

Pour 2021, le groupe Lamberet, un spécialiste de la carrosserie frigorifique en Europe, compte sur deux plans d’investissement pour relancer ses activités. Le premier est un programme d’innovation baptisé Live2Pure. Il consiste à instaurer un mode de livraison écologique et économique de produits frais en zone urbaine et résidentielle. Dans sa réalisation, le groupe prévoit de recruter 50 nouveaux collaborateurs. Il faut noter que le projet Live2Pure a été labellisé « France Relance » et bénéficie d’un soutien financier de l’État.

Le second plan a pour objet l’ajout de 40 000 m2 supplémentaires aux 200 000 m2 du site du groupe Lamberet à Saint-Cyr-sur-Menthon (Ain). « Nous allons utiliser ces quatre hectares pour construire une seconde unité de production. Elle comprendra un ensemble consacré à la fabrication de nos nouveaux châssis et faux châssis développés par notre centre de R&D, ainsi qu’une ligne de production dédiée à la fabrication des panneaux et à l’assemblage des carrosseries de porteurs de 12 à 26 tonnes », confie Erick Mejean, directeur général de Lamberet.