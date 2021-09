[Communiqué] Réindustrialisation du site de Béthune : bientôt une unité de reconditionnement de pneus de Mobivia

L’accord pour la création d’une unité de collecte, de tri et de reconditionnement de pneus tourisme au sein du pôle industriel multitechnologie de Béthune (Nord) a été signé le 2 juillet 2021. Il marque le début de la réindustrialisation de ce site depuis la fermeture de l’usine de Bridgestone en mai dernier. Ce dernier soutient justement ce projet de Mobivia, le leader européen de l’entretien automobile multimarque et acteur émergent des nouvelles mobilités.

Cette démarche d’économie circulaire a pour principal objectif de donner une seconde vie aux pneumatiques. Sur les 30 000 m² de bâtiments investis du site de Béthune, elle se détaille comme suit : Mobivia assure la collecte des pneus usagés à travers ses centres auto, Norauto, Midas et Carter-Cash. Bridgestone met à disposition ses outils et ses employés, tandis que Black-Star dévoilera son savoir-faire dans la fabrication et la commercialisation des pneumatiques reconditionnés.

À partir de janvier 2022, Mobivia prévoit de reconditionner 100 000 pneus jusqu’à la fin de l’année. L’entreprise vise même les 500 000 pneus en 2025 en portant son emprise sur le site de Béthune à 48 000 m².