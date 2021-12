[Communiqué] Recyl Graphics : participation à divers salons professionnels en 2022

Recyl Graphics est une entreprise implantée à Annemasse (Haute-Savoie) depuis 1989. Acteur de l’industrie graphique, elle fournit les imprimeurs flexo, gravure et offset avec des produits et des équipements innovants afin d’améliorer leur qualité d’impression. Disposant d’un département de recherche et développement, la société fournit des solutions professionnelles adaptées à chacun des besoins de ses clients.