[Communiqué] Rapprochement entre Bodet Software et MicroEJ

Le groupe Bodet Software est un éditeur de solutions de gestion des ressources humaines, installées à Cholet (Maine-et-Loire). Quant à MicroEJ, c’est un éditeur de plate-formes logicielles embarquées, implanté à Nantes. Les deux entreprises ont récemment signé un accord de partenariat dans l’objectif d’optimiser les coûts de production et de maintenance des badgeuses et lecteurs d'accès.

Pour le groupe choletais, ce rapprochement lui a permis de développer des logiciels sur simulateur grâce à la solution de virtualisation MicroEJ VEE (environnement d’exécution virtuel et conteneurisation d’applications logicielles). En s’appuyant sur cette plate-forme, l’enseigne est parvenue à réaliser en simultané la conception des outils hardware et software, lui offrant ainsi la possibilité de diviser par deux les délais de développement et de commercialisation des nouveaux produits.

Lors du salon Consumer Electronics Show de Las Vegas qui s’est tenu du 5 au 7 janvier 2022, les deux partenaires ont présenté le Kelio Xtrem, un nouveau terminal de pointage conçu avec l’aide de la solution MicroEJ VEE.