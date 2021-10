[Communiqué] Qérys s’est équipé des robots d’Exotec

Le groupe Qérys, implanté à Haillan (Gironde), est spécialisé dans la commercialisation de produits de quincaillerie, de bricolage et d’outillage. Il a équipé son site de logistique à Buzançais (Indre) de 60 robots Skypod produits par la start-up lilloise Exotec. Jérôme Teisseire, le président du groupe Qérys, a déclaré que la robotisation d’une partie de cette plateforme s’avérait nécessaire à cause de sa saturation. L’objectif est notamment d’améliorer la productivité et la rapidité de traitement des commandes.