[Communiqué] Puy-de-Dôme : Limagrain recrute 500 employés saisonniers dans le cadre des récoltes d’été et d’automne

La coopérative Limagrain, une société qui sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures, a lancé sa campagne de recrutement pour 2021. L’entreprise basée à Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme) veut recruter 500 à 600 travailleurs saisonniers dans le département du Puy-de-Dôme. Ces derniers opéreront dans le cadre de ses récoltes d’été (fin juin à mi-août) et d’automne (fin août à fin octobre). Les réceptions de candidatures seront clôturées respectivement le 30 avril et le 30 juin prochains. La coopérative a opté pour un mode de recrutement à distance afin de respecter les restrictions d’ordre sanitaire.

« On propose des postes plutôt typés industriels, et notamment des postes de conducteurs d’installation. Il y a aussi des postes de chauffeurs poids lourds, de caristes, de manutentionnaires. On recherche également des profils d’employés de laboratoire et des profils orientés qualité. On embauche d’autres métiers plus administratifs, comme assistants transport, employés administratifs, mais dans une moindre mesure », indique Audrey Poubeau, responsable Ressources humaines de Limagrain Coop.