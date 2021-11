[Communiqué] Publier : le sous-préfet en visite à l’usine Escoffier d’Amphion

Le vendredi 8 octobre, le groupe Escoffier Frères a reçu la visite du sous-préfet Richard-Daniel Boisson et du maire de Publier, Jacques Grandchamp, sur son site implanté dans la zone industrielle d’Amphion à Publier (Haute-Savoie). Ces élus ont été accueillis par le président du groupe, Jean-Louis Escoffier, et son staff, pour aborder différents sujets concernant les projets en cours et à venir de l’entreprise. Après une présentation de la société et de ses activités dans la salle de conférences, l’élu a visité les ateliers et a pu rencontrer certains employés et cadres. Cette visite lui a permis de constater le niveau de maîtrise des process et la qualité des outils industriels de l’usine d’Amphion.

Fondée en 1957, l’entreprise Escoffier est spécialisée dans la conception et la fabrication de petit matériel médico-chirurgical, notamment les aiguilles industrielles et vétérinaires de haute précision, pour injection et transfusion. L’entreprise fournit également des pièces plastiques et métalloplastiques utilisées en médecine et dans l’industrie. Elle compte aujourd’hui près de 200 salariés répartis sur quatre sites de production, dont trois en France, à savoir à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne), à Thonon-les-Bains et à Publier (Haute-Savoie), et un en Tunisie. Escoffier poursuit sa stratégie d’innovation. Son projet en cours est la production de canettes refermables, dotées d’un système intégré, permettant de refermer et de transporter ces boîtes-boissons en toute sécurité.