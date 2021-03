[Communiqué] Promotion 2021 du Provence Travel Innovation : dix projets sélectionnés

Créé en 2017 par l’ESCAET (école de commerce spécialisée dans le tourisme), Provence Tourisme (agence de développement touristique) et Marseille Innovation, Provence Travel Innovation (PTI) est un incubateur dédié aux secteurs du tourisme de loisirs, de l’événementiel et des affaires. Il apporte son aide au développement économique de son territoire en détectant les start-up innovantes et en les invitant à envisager une implantation en Provence.