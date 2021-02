[Communiqué] Projet Cynocov : détection de la COVID-19 par la sueur

Dévoilé le 29 janvier 2021, le projet Cynocov permet la détection de la COVID-19 par la sueur humaine grâce à des chiens. La présentation du projet a eu lieu au siège de la société pharmaceutique vétérinaire Ceva Santé animale à Libourne (Gironde). Cinq chiens renifleurs de la brigade canine de la gendarmerie nationale de la Nouvelle-Aquitaine et des sapeurs-pompiers de la Gironde ont effectué la démonstration. « Ils détectent des matières organiques de dégradation issues de l'infection » selon le docteur Pierre-Marie Borne, référent au sein de Ceva.

Le projet Cynocov a été lancé le 4 janvier 2021 et devrait être opérationnel à partir du mois d’avril prochain. Thierry Pistone, investigateur de l'étude au Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, confie : « il y a une population qui en a un petit peu marre de se prendre des écouvillons longs comme le bras au fond du nez. Ça peut être un facteur de renoncement au dépistage d’ailleurs. C’est d’élargir l’offre à la population générale, mais aussi à des populations cibles comme les écoles et pourquoi pas, les universités et les EHPAD ».

Pour information, l’initiative est portée par Ceva Santé animale, le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux (Gironde) et l’École nationale vétérinaire d’Alfort (Enva). Le projet est fondé sur la méthode Nosaïs-Covid19 du Professeur Dominique Grandjean de l’École nationale vétérinaire d’Alfort. Cette étude a montré 70 à 90 % de sensibilité des chiens suite aux 1 368 essais effectués par 21 chiens sur 151 échantillons positifs et 110 négatifs.