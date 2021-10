[Communiqué] Prix de l’Entrepreneur de l’année en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Dolbeau distingué

Le prix de l’Entrepreneur de l’année, organisé par le cabinet d’audit financier et de conseil EY, met à l’honneur les entrepreneurs qui font preuve d’innovation, de leadership et d’excellence, tout en conciliant responsabilité et modèle économique pérenne. En Auvergne-Rhône-Alpes, les lauréats de l’édition 2021 ont été récompensés le 11 octobre 2021.

Plusieurs dirigeants d’entreprise se sont vus remettre un trophée, et parmi eux Laurent Dolbeau, le président d’Airvance dans l’Ain. Il a été élu lauréat du prix de l’Entrepreneur de l’année (Auvergne-Rhône-Alpes) dans la catégorie « Coup de cœur du jury ». Les nominés, issus de chacune des régions de France, concourront pour la finale nationale le 16 novembre 2021 à Paris.

Airvance, née du rapprochement de France Air et du groupe britannique SIG plc, évolue dans la conception et la fabrication de systèmes de traitement de l’air, de ventilation et de chauffage pour le secteur du bâtiment. Elle réalise une bonne partie de ses ventes à l’international. Son président, qui représente la quatrième génération de la famille Dolbeau, s’efforce de maintenir le positionnement stratégique d’Airvance sur le marché de la ventilation en France.