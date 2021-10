[Communiqué] Prix de l’Entrepreneur de l’année en Auvergne-Rhône-Alpes : Benoît Neyret mis à l’honneur

En Auvergne-Rhône-Alpes, les trophées de l’Entrepreneur de l’année ont été remis aux lauréats le lundi 11 octobre 2021. Cet événement, organisé par le cabinet d’audit financier et de conseil EY, met à l’honneur et récompense les entrepreneurs engagés et les dirigeants des entreprises de croissance qui conjuguent responsabilité et modèle économique pérenne. Cette année, Benoît Neyret, le PDG de la société Neyret, située à Saint-Étienne (Loire), s’est vu remettre le prix de l’Entrepreneur de l’année (région Auvergne-Rhône-Alpes), dans la catégorie « Entreprise familiale ».