[Communiqué] Première édition de l’Éco-Tremplin : les lauréats sont enfin dévoilés

La remise des trophées de la première édition de l’Éco-Tremplin de Radio Mont-Blanc s’est tenue le 16 septembre 2021 à Thyez (Haute-Savoie). Ce concours vise à valoriser les entreprises et associations engagées dans le développement durable en Haute-Savoie et Savoie. Huit lauréats ont été désignés : un dans chacune des six catégories que comprenait cette édition et deux coups de cœur (du public et du jury).

Dans la catégorie Made in local, le trophée revient à Dahuts (Annecy). Cette entreprise récupère des déchets en bois auprès de ses partenaires industriels locaux pour concevoir ses meubles. Lagoped (Passy), fabricant de vêtements recyclables pour les activités de plein air, remporte la catégorie Innovation. Dans la catégorie Mobilité, le prix revient à Rainjoy (Veyrier-du-Lac), concepteur d’équipements spéciaux pour protéger les cyclistes de la pluie.

L’association Ma Conciergerie locale (Saint-Pierre-en-Faucigny) ainsi que les entreprises Champ des Cimes (Passy) et Campsider (Annecy) remportent respectivement les catégories Économie sociale et solidaire, Aménagement durable en montagne et Tourisme durable en montagne. Pour la catégorie Coup de cœur du public, c’est la société La French Cabane (Allonzier-la-Caille) qui a été désignée. BonneCabane a quant à elle gagné le coup de cœur du jury. Les lauréats bénéficient d’une visibilité adaptée à leurs besoins : une campagne de communication sur Radio Mont-Blanc et la mise en relation avec des partenaires du concours.