[Communiqué] Pour son Yuco, la start-up lorientaise Seaber est le nouveau lauréat du programme « Prêt d’Honneur pour l’Amorçage Régional »

Le programme PHAR permet de compléter la chaîne de financement des entreprises innovantes en création qui sont installées en Bretagne. Il est attribué sous forme de prêt bancaire à la personne, d’apport en capital ou encore de mobilisation de capitaux provenant de réseaux d’investisseurs.

La start-up industrielle maritime innovante Seaber, implantée à Lorient (Morbihan), est bénéficiaire de ce programme PHAR. Elle s’est démarquée avec le lancement de Yuco, un micro-drone sous-marin capable de répondre aux besoins spécifiques des chercheurs océanographiques. Pour l’entreprise, l’exploration océanique se développera à l’avenir grâce à des flottes de robots autonomes sous-marins. Par ailleurs, ces produits sont petits, agiles et accessibles.

Yuco est donc un micro-drone sous-marin qui révolutionnera les activités des scientifiques et des chercheurs. Ce nouvel outil de recherche océanographique, développé par Seaber, mesure environ 1 m de long et pèse 10 kg dans l’air. Cet appareil possède une autonomie de 10 h grâce à des batteries rechargeables. Avec Yuco, la start-up lorientaise s’élance à la conquête du marché mondial en prévoyant de réaliser 8 M€ de chiffre d’affaires sur les cinq prochaines années. « Nous avons travaillé dur pour lancer en 2021 notre micro-AUV. Nous pensons qu’il s’agit d’une véritable percée dans l’utilisation de la recherche océanographique », ont avancé Vidal Teixeira, Quentin Peyregne, Clément Nicolas et Julien Cau, les quatre associés fondateurs.