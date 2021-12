[Communiqué] Pouancé : l’entreprise Teijin ouvre une unité de production de matières composites

Spécialisée dans la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques, l’entreprise Teijin Automotive Technologies a installé son siège européen à Pouancé (Maine-et-Loire). Elle y compte déjà un centre de recherche et développement, et vient de mettre en place une ligne de production de matériaux composites après un investissement de 5 M€. Établi sur une surface de près de 4 000 m2, cet équipement ultra-automatisé peut produire environ 2 000 tonnes de matières plastiques par an, livrées sous forme de rouleaux ou de grandes feuilles pliées en zigzag. Cette activité devrait permettre à l’entreprise de générer, à partir de 2022, un chiffre d’affaires annuel de 4 à 5 M€.