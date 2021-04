[Communiqué] Pontivy : troisième édition de la Coopérative jeunesse de services

La Coopérative jeunesse de services est un projet qui s’adresse aux jeunes de niveau secondaire souhaitant découvrir le monde de l’entreprise. Elle regroupe 12 à 15 jeunes qui mettent sur pied leur propre entreprise coopérative éphémère. L’objectif est de permettre à ces jeunes d’occuper utilement leur été en offrant des services variés.

À Pontivy (Morbihan), ce projet a été lancé en 2018, puis a été annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire. Il repart en 2021 grâce à l’initiative de Pontivy communauté, l’Association de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ADESS) Centre Bretagne, la mairie de Pontivy et Filéo 56. Ce dernier propose des services d’accueil, d’accompagnement et des conseils au montage de projet ou d’activité.

Les jeunes seront encadrés par deux animateurs professionnels pour monter leur projet. Ils devront entre autres définir les prestations qu’ils veulent proposer, trouver un nom, faire des devis, établir des plannings, assurer les fonctions de direction et gérer les aspects marketing de leur activité.

Les jeunes qui sont intéressés par ce programme peuvent envoyer une lettre de motivation à l’adresse e-mail de Corinne Hervieux, responsable de développement en économie sociale et solidaire chez ADESS Centre Bretagne, avant le début du mois de juin 2021.